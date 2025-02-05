İklim krizinde kritik gecikme! FT: 'Büyük kirleticiler' BM'nin 2035 iklim hedeflerine ulaşamayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Paris Anlaşması kapsamında ülkelerden 2035 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini içeren yeni iklim planlarını sunmalarını bekliyor. Ancak Avrupa Birliği, Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan da dahil olmak üzere birçok büyük kirleticinin ekonomik kısıtlamalar ve siyasi baskılar nedeniyle bu süreyi kaçırması bekleniyor.

İklim değişikliği ile mücadelede kritik bir öneme sahip olan bu planlar, her ülkenin karbon emisyonlarını azaltma taahhütlerini ve belirli rakamlarla desteklenmiş hedefleri içermeli. Bilim insanları, küresel ısınmayı sınırlandırmak için 2019 seviyelerinden itibaren on yıl içinde emisyonların neredeyse yarı yarıya azaltılması gerektiğini vurgularken, birçok ülkenin hâlâ 2030 hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğu belirtiliyor.

Büyük ekonomiler süreyi kaçırabilir

Financial Times'a konuşan kaynaklara göre, İngiltere gibi bazı ülkeler yükseltilmiş iklim hedeflerini açıklamayı başarsa da, dünyanın en büyük ekonomilerinin çoğu belirlenen son tarihe yetişemeyebilir. Özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin ve Donald Trump'ın küresel ısınma politikalarına yönelik tutumunun, Paris Anlaşması’nın hedeflerini baltaladığı ifade ediliyor.

İklim politikaları üzerine çalışan düşünce kuruluşu E3G'nin kurucularından Nick Mabey, G20 ülkelerinin yalnızca dörtte biri ila üçte birinin hedeflerini zamanında sunmasının beklendiğini belirtti. Mabey, "ABD başkanlığının yarattığı şok ve diğer tüm sorunlar nedeniyle liderler bu konuya çok fazla ilgi göstermedi" ifadelerini kullandı.

BM ve çevre kuruluşları, ülkelerin iklim taahhütlerini hızla güncelleyerek küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutmaya yönelik çabalarını artırmaları gerektiğini vurguluyor. Ancak mevcut durumda, ekonomik zorluklar ve siyasi belirsizlikler nedeniyle bu hedeflere ulaşmanın giderek zorlaştığı görülüyor.