İktidar partisi muhalefete kapıyı kapattı: O ülkede bir daha seçim yapılmayacak

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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Sandinista Devrimi'nin 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkede yakın gelecekte seçim yapılmayacağını duyurdu. Ortega, "Artık seçim olmayacak. ABD'nin ve Somoza rejiminin kurduğu partilerin yeniden iktidara gelmesi dönemi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Gelecekte yeniden seçim yapılıp yapılmayacağı yönündeki değerlendirmelere ise "Asla, asla, asla." sözleriyle yanıt verdi.

2027 seçimleri fiilen rafa kalktı

Ortega'nın açıklamasıyla birlikte, Kasım 2027'de yapılması planlanan genel seçimlerin fiilen iptal edildiği yorumları yapıldı.

Nikaragua'da hükümetin kontrolündeki Kongre, Ocak 2025'te kabul ettiği anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı görev süresini beş yıldan altı yıla çıkarmıştı. Böylece seçim takvimi de ertelenmişti.

Yaklaşık 20 yıldır iktidarda

1979 yılında Sandinista Devrimi'nin ardından ilk kez iktidara gelen Daniel Ortega, 2007'de yeniden devlet başkanı seçildi. Bu süreçte anayasada yapılan değişiklikler, muhalefete yönelik baskılar ve devlet kurumları üzerindeki kontrolün artırılması nedeniyle yönetimi uluslararası kamuoyunun sık sık eleştirilerine konu oldu.

2018 yılında hükümet karşıtı protestoların güvenlik güçlerince sert şekilde bastırılması sonucu yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti. Ortega ile eşi ve aynı zamanda eş başkan olan Rosario Murillo, o tarihten bu yana iktidarlarını korumayı sürdürdü.

Muhalefetten ve hak örgütlerinden tepki

Uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmeyen 2021 seçimlerinde, Ortega'nın en güçlü rakiplerinin seçim öncesinde tutuklanması büyük tartışma yaratmıştı. ABD de Ortega'nın devlet başkanlığını tanımadığını açıklamıştı.

2021 seçimlerinde aday olan ve daha sonra serbest bırakılarak ABD'ye gönderilen Juan Sebastián Chamorro, Ortega'nın son açıklamasının Sandinista Partisi öncülüğünde tek parti yönetimini kalıcı hale getirme hedefini ortaya koyduğunu savundu.

Bağımsız çatışma izleme kuruluşu ACLED'in Latin Amerika Kıdemli Analisti Tiziano Breda ise Ortega yönetiminin, olası bir siyasi açılımın muhalefeti yeniden güçlendirebileceği endişesiyle hareket ettiğini belirterek, bunun iktidarın kontrolünü daha da sıkılaştıran yeni bir adım olduğunu ifade etti.