İlaç devi aşıyı 2020 sonunda piyasaya çıkarabilir

02 Eylül 2020

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

Speranza, “Potansiyel bir aşıdan söz ediyoruz dolayısıyla ihtiyatlı olmayız ancak eğer aşının güvenilirliği onaylanırsa 2020 yılı sonunda ulaşılabilir olmasını bekliyoruz” dedi.

300 milyon doz için ödeme alındı

AstraZeneca potansiyel aşının satışıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan 336 milyon euroluk bir ödeme aldığını açıklamıştı.

300 milyon doz aşı üzerinden yapılan anlaşma sonrasında aşının bir dozu için tahmini fiyatının yaklaşık 1,12 euro olacağı ileri sürülmüştü.