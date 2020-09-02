İlaç devi aşıyı 2020 sonunda piyasaya çıkarabilir
İtalya Sağlık Bakanı Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.
Speranza, “Potansiyel bir aşıdan söz ediyoruz dolayısıyla ihtiyatlı olmayız ancak eğer aşının güvenilirliği onaylanırsa 2020 yılı sonunda ulaşılabilir olmasını bekliyoruz” dedi.
300 milyon doz için ödeme alındı
AstraZeneca potansiyel aşının satışıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan 336 milyon euroluk bir ödeme aldığını açıklamıştı.
300 milyon doz aşı üzerinden yapılan anlaşma sonrasında aşının bir dozu için tahmini fiyatının yaklaşık 1,12 euro olacağı ileri sürülmüştü.