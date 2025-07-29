İlaç devi Merck, tasarruf planı kapsamında çalışan sayısını azaltacak

Merck, 2027 yılına kadar yıllık 3 milyar dolar tasarruf hedefleyen program kapsamında organizasyon ve üretim ağında küçülmeye gidecek.

Merck CEO’su Rob Davis, bu stratejinin yatırımların olgun iş alanlarından yeni büyüme odaklarına kaydırılmasını sağlayacağını belirtti.

İkinci çeyrekte şirketin kârı geçen yılın aynı dönemindeki 5,8 milyar dolardan 5,4 milyar dolara gerilerken, hisse başına kâr 2,13 dolar olarak açıklandı. Gelir ise 16,1 milyar dolardan 15,8 milyar dolara düştü ve beklentilerin biraz altında kaldı.

Gardasil aşısı satışları, Çin’e sevkiyatların durması ve Japonya’da talebin zayıflaması nedeniyle yüzde 55 azalarak 1,1 milyar dolara indi. Analist beklentisi 1,3 milyar dolardı. Buna karşın Keytruda satışları yüzde 9 artışla yaklaşık 8 milyar dolara ulaşarak tahminleri aştı.

Merck, İngiltere merkezli Verona Pharma’yı 10 milyar dolara satın almasının ardından yıl sonu gelir tahminini 64,3–65,3 milyar dolar aralığına çekti.