İlaç üreticileri AB'ye dava açmaya hazırlanıyor
Financil Times'ın haberine göre, İlaç üreticileri, kirli atık suların temizlenmesi için ödenmesi gereken yeni vergi nedeniyle AB'ye dava açmaya hazırlanıyor ve faturayı diğer endüstrilerin de ödemesi gerektiğini savunuyor.
Haber Merkezi
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Yılın başında yürürlüğe giren yeni kural, ilaç ve kozmetik endüstrilerinin mikroplastikler ve kimyasallar gibi kirleticilerin kentsel atık sulardan arındırılması maliyetinin en az yüzde 80'ini ödemesini gerektiriyor.
Avrupa Komisyonu bu maliyetin yılda yaklaşık 1,2 milyar euro olacağını tahmin ederken, Alman çevre ajansı sadece Almanya'da atık su arıtımının iyileştirilmesinin 1,25 milyar euro mal olabileceğini öne sürdü.