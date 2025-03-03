İlaç üreticileri AB'ye dava açmaya hazırlanıyor

Yılın başında yürürlüğe giren yeni kural, ilaç ve kozmetik endüstrilerinin mikroplastikler ve kimyasallar gibi kirleticilerin kentsel atık sulardan arındırılması maliyetinin en az yüzde 80'ini ödemesini gerektiriyor.

Avrupa Komisyonu bu maliyetin yılda yaklaşık 1,2 milyar euro olacağını tahmin ederken, Alman çevre ajansı sadece Almanya'da atık su arıtımının iyileştirilmesinin 1,25 milyar euro mal olabileceğini öne sürdü.