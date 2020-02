İlaçların yarışı hisseleri iyileştirdi

28 Şubat 2020

DIŞ HABERLER - Her geçen gün yeni bir ülkede görülen koronovirüsün global bir salgına dönüşeceğine ilişkin kaygıların artması global ilaç şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı. ABD merkezli Inovio Pharmaceuticals ve Novavax gibi klinik aşama şirketlerinin hisseleri hafta başında yüzde 18’e kadar değer kazandı. Novavax hisselerinde çarşamba günü yüzde 41’i bulan sıçramaysa şirketin deney aşamasındaki aşısının ilkbahar sonunda klinik testlere başlayacağını duyurmasının ardından geldi. Yatırımcılar ilaç şirketleriyle ilgili gelişmeleri takibe alırken uzmanlar özellikle klinik aşama biyoteknoloji şirketleri hisseleri konusunda uyarıyor. Çünkü bu şirketlerin hangi çalışmasının başarılı olacağı bilinemiyor. Salgın korkusu geçince hisselere ilgi de azalıyor. Uzmanlar ölümcül virüsle mücadele yarışında lider olan Gilead Sciences ve Moderna gibi şirketleri işaret ediyor. İşte bu alanda çalışma yürüten şirketler…

Çin’in Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Xu Nanping Çin›de geliştirilen ilk Covid-19 aşısının Nisan sonuna kadar klinik deneylere hazır olmasının beklendiğini açıklarken, salgının yayılmasına karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar tüm dünyada hız kazandı. Gerek ilaç şirketleri gerekse ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) gibi araştırma kuruluşları ve üniversiteler yeni koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Alibaba’nın patronu Jack Ma’nın vakfından 2.1 milyon dolar hibe alan Colombia Üniversitesi dört ayrı ekiple aşı geliştirmek için çalışmalara başladı. Tulane Üniversitesi de potansiyel bir ilacı aşı şeklinde yeniden tanımlayarak yürüteceği araştırma faaliyetleri için Brown Vakfı’ndan hibe almaya hazırlanıyor.

Ebola ve HIV aşıları yeniden ele alınıyor

Diğer yandan, ilaç şirketleri virüsten etkilenen hastalığın iyileştirilmesine yönelik ilaç geliştirmek için kolları sıvadı. Başlangıç olarak Ebola, HIV gibi bilinen ölümcül hastalıklar için daha önceden geliştirilmiş ilaçları yeniden ele alan ilaç şirketlerinin yanında yeni antikorların bulunması için çalışan kurumlar da var. Dünya Sağlık Örgütü, Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir (GS-5734) adlı ilacın koronavirüs enfeksiyonunun tedavisinde etkili olduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi ise anti-viral bir ilaç olan Favilavir› in virüsten hastalanmış kişilerin tedavisi için kullanımını onayladı. Çin’de onaylı tek ilaç olan Favilavir’in 70 hastayı içeren bir klinik çalışmada minimal yan etkilerle de olsa tedavide etkili olduğu belirtiliyor.

Deneylerden birkaç haftaya sonuç bekleniyor

Remdesivir ise Gilead Sciences tarafından daha önce 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika’da görülen Ebola salgınında geliştirilen bir ilaç. Ebolada etkisiz olduğu tespit edilen ilacın koronavirüs tedavisinde kullanımı için yapılan klinik deneyler Çin ile ortaklaşa sürdürülüyor. Salgınının merkez üssü Wuhan’daki birçok hastanede rastgele ‘plasebo kontrollü çift kör’ yöntemiyle 761 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ‘faz III’ aşamasında.

Bir ilacın etkililiğini doğrulamak, yan etkilerini izlemek, yaygın tedaviler ile karşılaştırmak için bin ila 3 bin kişilik insan grubu üzerinde test edilmesi anlamına gelen söz konusu Faz 3 klinik deneylerinden birkaç hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. The New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan bir makale de ABD’deki bir koronavirüs hastasına uygulanan Remdesivir ile hastanın klinik durumunda iyileşmeler görüldüğünü ortaya koyan bir makale yayımlamıştı.

Hisse değerinde yüzde 15 artış

ABD merkezli BioCryst Pharmaceuticals’ın Galidesivir (BCX4430) adlı ilacı da potansiyel bir antiviral olarak öne çıkıyor. Koronavirüs de dahil olmak üzere hastalık yapan birçok mikroba karşı etkili olduğu düşünülen Galidesivir de daha önce Ebola, Zika, Marburg ve Sarı Humma gibi ölümcül virüslerin bulaştığı hastaların hayatta kalmasına katkıda bulunmuş olması sebebiyle potansiyel olarak görülüyor. Şirketin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri 27 Ocak’ta bir günde yüzde 15.4 değer kazanmıştı.

Hangi ilaç şirketi ne üzerinde çalışıyor?



• ABD merkezli Innovation Pharmaceuticals, 24 Şubat’ta koruyucu bir mimetik ilaç adayı olan Brilacidin’in koronavirüsün potansiyel tedavisinde kullanılabilmesi için yine ABD merkezli viroloji laboratuvarı anlaşma imzaladığını açıkladı.



• ABD’li Inovio Pharmaceuticals, 30 Ocak’ta eski bir aşı olan INO-4800’ün yeni koronavirüs aşısı olarak geliştirilmesi için Çinli Beijing Advaccine Biotechnology Company ile iş birliği yaptı. Şirket, 23 Ocak’ta bu iş için 9 milyon dolar hibe almıştı.



• Çin’in Clover Biopharmaceuticals şirketi ile İngiliz GlaxoSmithKline, 24 Şubat’ta protein bazlı bir koronavirüs aşı adayı Covid-19 S-Trimer üzerinde birlikte çalışacaklarını açıkladı. Çalışmaların altı ila sekiz hafta içinde tamamlanması bekleniyor.



• Anaconda’nın da sahibi olan ABD’li Vaxart 31 Ocak’ta tescilli oral aşı platformu VAAST kullanarak tablet formunda bir aşı geliştirdiğini açıkladı.



• ABD’li CytoDyn 12 Şubat’ta Leronlimab’ın (PRO 140) potansiyel bir koronavirüs ilacı olarak geliştirilmesi ve Çin’de lisanslandırılması için Longen China Group ile niyet mektubu imzaladı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onaylı olan ilaç HIV tedavisi için geliştiriliyordu.



• Applied DNA Sciences’in yan kuruluşu LineaRx, Takis Biotech ile 7 Şubat’ta koronavirüs tedavisi için birinci derecede bir DNA aşısı geliştirmek üzere ortak bir girişim kurdu.



• ABD’li Bioxytran şirketi 5 Şubat’ta BX-25’i koronavirüs ile enfekte olan geç evre hastalarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunun (ARDS) tedavisi için geliştirmek üzere ortak arayışı içinde olduğunu duyurdu.



• ABD’li Novavax 26 Şubat’ta birkaç aşı geliştirdiğini, insanlar üzerinde denenecek olan versiyonun seçimi için hayvanlar üzerindeki denemelere başladığını duyurdu. Faz 1 klinik çalışmaların ilkbaharın sonuna doğru başlaması bekleniyor.



• Kanada merkezli ImmunoPrecise Antibodies 21 Şubat’ta Covid-19’a karşı aşı ve tedavi edici bir antikor programı başlattı.



• Serum Institute of India (SII) 20 Şubat’ta koronavirüs tedavisi geliştirmek için ABD merkezli ilaç şirketi Codagenix ile iş birliği yaptığını açıkladı. İnsan deneylerinin altı ay içinde başlamasının beklendiği aşı 2022 yılı başında piyasada olacak.

İran'da cuma namazı iptal



Cumhurbaşkanı Yardımcısının koronavirüse yakalandığı İran'ın başkenti Tahran'da salgın nedeniyle bugün Cuma namazı kılınmayacağı açıklandı. Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte Cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi. İran Sağlık Bakanı Sait Nemeki de önceki gün koronavirüsün yoğun olduğu yerlerde Cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.