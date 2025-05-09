İlk çeyrekte kârını artırmıştı: IAG, Boeing ve Airbus'a uçak sipariş etti

Avrupa'nın en önemli hava yolları şirketlerinden biri olan International Consolidated Airlines, yılın ilk çeyreğinde kazançlarının artmasının ardından uzun mesafeli filosunu güçlendirmek için yeni bir hamle yaptı.

Şirket, Boeing ve Airbus'a 53 uçak sipariş ettiğini açıkladı.

Siparişler 2028 ile 2033 yılları arasında teslim edilecek

British Airways, Iberia ve Vueling'i de bünyesinde barındıran havayolu grubu, British Airways için 32 Boeing 787-10 uçağını ve Aer Lingus, Iberia veya Level için 21 Airbus A330-900neo uçağını sipariş etti.

IAG, uçakların 2028 ile 2033 yılları arasında teslim edileceğini belirtti. Anlaşma ayrıca British Airways'e 10 adede kadar daha Boeing 787 satın alma hakkı verirken, IAG'nin 13 adede kadar daha Airbus A330-900neo uçağı satın alabileceği belirtildi.

Siparişler, IAG'nin bir önceki yılın aynı dönemindeki 4 milyon Euro'luk zarardan 176 milyon Euro ilk çeyrek kârına geçmesinin ardından geldi.