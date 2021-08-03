İlk Delta varyantı görüldü, 12 milyon kişiye test yapılacak

Çin'in Wuhan kentinde son derece bulaşıcı Delta varyantının ilk vakaları bildirildikten sonra kentte yaşayan 12 milyon kişiye koronavirüs testi yapılacak.

Wuhan koronavirüsün 2019'un sonlarında ilk ortaya çıktığı yer ancak burada geçen yıl Mayıs ortasından bu yana hiçbir koronavirüs vakası bildirilmemişti. Dün yetkililer üç Delta varyantı vakası bildirdi.

Wuhan yetkilisi Li Qiang basın bilgilendirme toplantısında, "Şehirdeki herkesin güvende olduğundan emin olmak amacıyla, pozitif ve asemptomatik vakaları tam olarak tespit etmek için kent genelindeki herkese nükleik asit testi yapılmaya başlanacak" dedi.

Hubei eyaleti hastalık kontrol merkezi yardımcı direktörü Li Yang, Wuhan'daki yeni vakaların, Jingzhou ve Huanggang kentleri ve Jiangsu eyaletinin Huaian kentindeki vakalarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Jiangsu'daki salgın Temmuz ayı sonlarında başkent Nanjing'de başladı ve Delta varyantı büyük olasılıkla Rusya'dan yapılan bir uçuşla ülkeye geldi.