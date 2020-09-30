İlk televizyon tartışmasının galibi Biden

30 Eylül 2020

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi sürecindeki ilk televizyon tartışmasının galibi Demokrat aday Joe Biden oldu.

CBS News tarafından yapılan ankete göre, Biden ile Trump arasındaki televizyon tartışmasının kazananının Biden olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 48 olurken, Trump'ın kazandığını düşünenlerin oranı yüzde 41 olarak gerçekleşti.

Bu oranlar, 3 Kasım seçimlerinde kime oy verileceğine yönelik yapılan anketlerde çıkan oranlar ile benzer.

Reuters'in bildirdiğine göre ise, ABD Başkanı Trump ve Demokrat rakibi Biden, dün gece televizyonda yayınlanan ilk seçim tartışmasında Trump'ın pandemi, sağlık sistemi ve ekonomi konusundaki sicili üzerine sert bir söz düellosuna girdiler.

Trump, 90 dakikalık tartışma boyunca sert üslup takınarak Biden'ı kışkırtırken, Demokratlar'ın Kasım seçimlerini hırsızlık yoluyla kazanmaya çalıştıklarını iddia etti. Kendisinden ırkçı beyaz grupları kınaması istenen Trump, bu teklifi kabul etmedi.

Öte yandan moderatör Chris Wallace ise tartışma boyunca kontrolü sağlayamadı. Trump, Biden'ın konuşmasına izin verilmesi yönünde moderatörün yaptığı çağrılara hiç kulak asmadı.

Tartışmanın bir bölümünde sinirlenen Biden, Trump'a, "Çeneni kapar mısın? Bu yaptığın hiç başkanlığa yakışmıyor." dedi.

Dün yapılan tartışma, pek çok ankete göre seçim yarışını kaybetmekte olan Trump'ın gidişatı değiştirmek için elde ettiği son fırsatlardan biriydi. Zira ABD'lilerin çoğunluğu Trump'ın koronavirüs pandemisini ve ırk ayrımcılığı protestolarını iyi yönetemediğini düşünüyor.

Her ne kadar Biden seçim öncesi kamuoyu anketlerinde Trump'ın önünde gözükse de, seçim sonucunu belirleyecek önemli bazı eyaletlerdeki anketler adayların birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Dünkü tartışmanın ise kayda değer bir etkiye yol açıp açmadığını anlamak zor.

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