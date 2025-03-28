IMF, ABD'de resesyon beklemiyor

Trump'ın tarife planları sorulan Kozack, Kanada ve Meksika'dan gelen mallara uygulanan vergilerin, devam etmesi halinde, bu ülkelerin ekonomik görünümleri üzerinde "önemli bir olumsuz etkiye" sahip olacağını söyledi, ancak belirli ayrıntılar vermeyi reddetti.

IMF, Trump'ın çeşitli tarife duyurularının diğer bölgeler üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

Kozack, IMF'nin Ocak WEO güncellemesi sırasında ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ettiğini ve geçen yıl sona eren parasal sıkılaştırma döngüsü boyunca "dikkate değer ölçüde güçlü" kaldığını da hatırlattı