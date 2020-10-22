IMF Asya'nın ekonomik görünümünü aşağı yönlü revize etti

22 Ekim 2020

IMF Asya-Pasifik bölgesi ekonomisi ile ilgili 2020 yılı için öngörüsünü, haziran ayında açıkladığı yüzde 1,6 daralmadan, yüzde 2,2 daralmaya revize ettiğini açıkladı.

IMF'nin son Asya-Pasifik bölgesi için Bölgesel Ekonomik Raporu'nda, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Singapur gayri safi yurt içi hasılalarının 2020 yılında sırasıyla yüzde 5,3, yüzde 1,9, yüzde 4,2 ve yüzde 6 daralacağını öngörürken, aynı dönemde Çin ekonomisinin yüzde 1,9 büyüyeceğini öngördü.

IMF'nin bölge için 2021 yılı öngörüleri ise, haziran ayı tahminlerine göre yüzde 0,3 artışla, yüzde 6,9 büyüme olacağı yönünde oldu.

IMF öngörülerine göre bölgede görülecek ekonomik büyüme oranları şöyle sıralandı; Çin yüzde 8,2, Singapur yüzde 5, Güney Kore ve Avustralya yüzde 2,9 ve Japonya yüzde 2,3.