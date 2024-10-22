IMF Başkanı Georgieva: Yüksek fiyatlar kalıcı

Bretton Woods Konferansı'nda konuşan Georgieva, "Fiyatlar arttığı için hepimizin hissettiği acı kalıcı ve yüksek fiyatlar dünya genelinde pek çok insanı da oldukça kızdırıyor. Yavaş büyüme ve yüksek borcun bu affetmez kombinasyonuyla karşı karşıyayız" dedi.

Georgieva, dünya ekonomisinin makul ölçüde iyi bir performans gösterdiğini söyledi, ancak endişelerin devam ettiği konusunda uyardı. "Ticaret küresel büyümeden biraz daha yavaş büyüyor" diye ekledi.

IMF bugün "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunu açıklayacak ve küresel büyüme tahminlerini güncelleyecek. Georgieva rakam vermemekle birlikte büyümenin yüzde 3'ün üzerinde olmasının beklendiğini söyledi. IMF'nin 2024 küresel reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme tahmini yzde 3.2, 2025 için ise yüzde 3.3. Georgieva iklim risklerinin bazı ülkelerin ekonomik beklentilerine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.