IMF, BM ve WFP Suriye'nin yeniden inşası için Paris'te bir araya geldi

'Uluslararası Suriye Konferansı' kapsamında Paris'te bir araya gelen uluslararası kalkınma kuruluşları, Suriye'nin yeniden inşa edilmesine yönelik çabaları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Fransa Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve kalkınmadan sorumlu çeşitli uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı organizasyondaki tüm katılımcılar, yardımın engelsiz şekilde Suriye'nin tamamına ulaşmasını sağlamak konusunda birlikte çalışma isteklerini ifade etti.

Katılımcılar; enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı ihtiyaçların olduğu öncelikli sektörlerde Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekliliğine dikkat çekerek, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmayı arzuladıklarını dile getirdi.