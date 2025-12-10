IMF, Çin'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi. Kurum, 2025 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,8'den yüzde 5,0'a, 2026 tahminini ise yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e yükseltti. IMF, bu revizyonun makroekonomik desteklerin etkisi ve Çin ürünlerine uygulanan tarifelerin beklenenden düşük seyretmesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

IMF değerlendirmesinde, Çin'in ihracat ve yatırımlara dayalı büyüme yapısından daha hızlı uzaklaşması gerektiği ifade edildi. Kurum, kamu, emlak ve finans sektörlerinde bilanço güçlendirmeye yönelik adımlar atılmasını önerirken, ülkenin temel politika hedefinin tüketim merkezli bir büyüme modeline geçiş olduğunu vurguladı.

Düşük enflasyon reel döviz kurunda kayba yol açıyor

Raporda, ekonomideki yapısal dengesizliklerin sürdüğü ve tüketim odaklı modele geçişin giderek daha acil hale geldiği belirtildi. Çin'in ticari partnerlerine kıyasla düşük enflasyonunun, reel döviz kuru üzerinde değer kaybına yol açtığına da dikkat çekildi.

IMF ayrıca, daha güçlü ve hızlı uygulanacak genişlemeci makroekonomik politikaların ekonomiyi destekleyebileceğini, yüksek hanehalkı tasarruflarını düşürmeye yönelik reformların ise dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.