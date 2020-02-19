IMF ekibi Lübnan’a gidiyor

19 Şubat 2020

Deniz KILINÇ - DÜNYA DIŞ HABERLER

Lübnan hükümeti, geçen hafta resmi olarak IMF’den teknik destek istemiş, IMF ise Lübnan’ın ülkede dengelenme ve büyümenin sağlanması için gereken reformlar kapsamında danışmanlık talep ettiğini, ortada herhangi bir finansal destek talebinin bulunmadığını açıklamıştı. Lübnan’da 1975-90 iç savaşını takiben görülen krizden bu yana izlenen en kötü finansal görünüm, geçen yıl sermaye girişinin yavaşlamasıyla likidite sıkışıklığına yol açmış ve çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştı. Bankalar, nakit para ulaşımına yeni düzenlemeler getirmiş ve yurtdışına yapılan transferleri durdurmuş, Lübnan lirası ciddi değer kaybetmiş ve şirketlerde işten çıkarmalar ile maaş kesintileri başlamıştı. Lübnan’ın devlete ait havayolları Middle East Airlines da sadece dolarla bilet satacağını açıklamış, daha sonra kart ve çek ödemelerinde de dolar kabul etmeye başlamıştı.



Lübnan hükümeti ayrıca, ülkenin borç krizine ilişkin atacağı adımlar kapsamında danışmanlık alacağı şirketi seçmeye çalışıyor. Reuters haberine göre, aralarında Moelis & Company, Rothschild & Co, Guggenheim Partners, Citibank, Lazard, JP Morgan, PJT Partners ve Houlihan Lokey’nin bulunduğu sekiz şirket, danışmanlık hizmeti için hükümetin açacağı ihaleye katılacak.