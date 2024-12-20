IMF: Fed'in faizler konusunda attığı adımları uygun buluyoruz

Kozack düzenli olarak düzenlenen basın brifinginde, "Son birkaç aydan gelen veriler, işgücü piyasasının soğumaya devam ettiğini, aynı zamanda enflasyonun beklenenden biraz daha yüksek olduğunu, ancak yine de hedefe doğru düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Fed'in attığı adımın yerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kozack, ABD ekonomisinin performansının son birkaç yıldır oldukça güçlü olduğunu belirterek, ekonominin özellikle dezenflasyon sürecinin korkulandan daha az maliyetli olduğunu kanıtladığını ifade etti. ABD'de enflasyonun Fed'in eylemleri karşısında gerilediğine işaret eden Kozack, enflasyonu yüzde 2 hedefine giden bir yolda gördüklerini dile getirdi.

"İş gücü piyasasında soğuma devam ediyor"

Kozack, çekirdek enflasyonun bu yılı yüzde 3'ün biraz altında tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, son dönemde gelen verilerin iş gücü piyasasında soğumanın devam ettiğini, enflasyonun beklenenden biraz daha yüksek ancak yine de hedefe doğru iniş eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Belirsizliğin yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz indirimlerinin hızını ve kapsamını gelen ekonomik verilerle kalibre etmeye devam etmesi gerekeceğini belirten Kozack, bu durumun ABD ekonomisinin görünümünü nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmelerini Ocak 2025'te yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda açıklayacakları bilgisini verdi.