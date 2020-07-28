IMF Güney Afrika'ya 4.3 milyar dolar krediyi onayladı

28 Temmuz 2020

Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetim kurulu, COVID-19 salgının "ekonomiye ağır etkisi" ve sağlık sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olmak için Güney Afrika'ya 4,3 milyar dolar değerinde acil kredi verilmesini onayladı.

IMF, Güney Afrika'nın IMF kotasının yüzde 100'üne eşit olan Hızlı Finansman Aracı (RFI) kredisinin, salgına bağlı mali baskılardan kaynaklanan acil ödeme dengesi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağını açıkladı.

IMF'nin dünkü açıklamasına göre kredi ayrıca, "bölgesel yansımaları sınırlayacak ve diğer uluslararası finans kurumlarından ek finansman alınmasına zemin hazırlayacak".

Afrika'nın en sanayileşmiş ülkesi olan Güney Afrika, cari işlemler dengesi ve bütçede verdiği ikiz açığı finanse etmek için yurtdışından yatırım çekmek zorunda. Ancak ülke COVID-19 salgını ekonomisini tahrip etmeye başlamadan önce bile resesyon içerisindeydi.

Güney Afrika'da gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl en az yüzde 7 azalması ve GSYH'nın yaklaşık yüzde 15'i kadar bir bütçe açığı oluşması bekleniyor.

Güney Afrika, COVID-19'un ekonomiye etkisini hafifletmek ve zor durumda olan işletmeler ve hane halklarına yardımcı olmak için uluslararası finans kurumlarından yaklaşık 7 milyar dolar borç almayı planlıyor.