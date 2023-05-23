IMF, İngiliz ekonomisinde resesyon beklemiyor

IMF, İngiliz ekonomisine ilişkin 4. Madde kapsamında yaptığı değerlendirmesini yayımladı.

Açıklamada, İngiliz ekonomisin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin 0,7 puan artırılarak yüzde 0,4’ yükseltildiği bildirildi.

İngiliz ekonomisinin 2024 yılı için büyüme tahmininin yüzde 1 ile sabit tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, ekonominin 2025 ve 2026 yıllarında yaklaşık yüzde 2 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

IMF açıklamasında, enerji fiyatlarındaki gerilemenin ve dirençli talebin İngiliz ekonomisinin bu yılki büyüme görünümünü baskı altında da olsa desteklemesinin beklendiğine dikkati çekti.

Açıklamada, İngiltere’de ekonomik aktivitenin geçen yıl ciddi şekilde azaldığı, halen yüzde 10,1 seviyesindeki enflasyonun “inatçı bir şekilde yüksek” kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomi üzerindeki etkiler devam ediyor

Kuruluşun açıklamasında ekonomi üzerinde halen salgın ve Ukrayna’da devam eden savaşın etkilerinin görülmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Başkent Londra’da düzenlenen basın toplasında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “İngiltere makamları son aylarda kararlı ve sorumlu adımlar attı. Bu, piyasa oynaklığının arttığı bir dönemde makroekonomik ve finansal istikrarı teşvik etmiştir.” dedi.

Georgieva, İngiliz ekonomisinde geçen yıl sonbahar aylarında yaşanan finansal gerilimin azaltılması ve ülkede yeniden istikrarın sağlanması konusunda çaba sarf edilmesinin olumlu görünüme neden olduğunu söyledi.

Konuşmasında enflasyonun düşürülmesi için para politikasının sıkılaştırılmasına daha uzun süreliğine devam edilmesinin gerekebileceğini belirten Georgieva, hükümetin halk üzerindeki hayat pahalılığı baskısını azaltmak için çalışmak zorunda olduğunu kaydetti.

Toplantıda konuşan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise ekonominin geliştirilmesi ve enflasyonun kontrol altına alınması konusunda yapılacak işlerinin bulunduğunu belirtti.

Bakan Hunt, “Ekonomimizi büyütmek ve hükümetin önceliklerini yerine getirmek için her gün çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.