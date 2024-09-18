IMF Moskova ziyaretini iptal etti

IMF'nin Rusya'dan sorumlu icra direktörü Alexsei Mozhin Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, IMF yönetiminin bu ay sonunda Moskova'ya yapılacak bir ziyaret öncesinde bu hafta Rus ekonomisini incelemeye başlama planlarını, misyonun "teknik olarak hazır olmaması" nedeniyle rafa kaldırdığını söyledi.

Mozhin, son dakika kararının ön görüşmelerin başlaması gereken Pazartesi günü alındığını söyledi.

Mozhin, U dönüşünün Avrupa ülkelerinin IMF'nin Rusya ile ilişkilerini yenilemesine yönelik itirazlarından kaynaklandığını öne sürdü.

Financial Times tarafından görülen ve Polonya, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Litvanya, Letonya, Estonya ve AB üyesi olmayan İzlanda ve Norveç tarafından imzalanan bir mektupta bakanlar IMF'ye yönelik "itibar riskinden" bahsetti ve böyle bir ziyaretin "bağışçıların IMF girişimleri yoluyla Ukrayna'yı destekleme çabalarını ve eylemlerini azaltacağını" ima etti.