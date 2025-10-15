IMF: Trump'ın tarifelerine misilleme yapılmaması küresel ekonominin direncini korudu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında katıldığı bir etkinlikte, küresel ticaret düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Georgieva, “Dünya, şu ana kadar ve yeterince vurgulayamam, şu ana kadar misilleme yapmamayı ve mevcut kurallara göre ticarete devam etmeyi seçti” diyerek, bu tutumun küresel ölçekte zayıflatıcı bir tarife tırmanışını önlediğini ifade etti.

“Etkili tarife oranı beklentinin yarısına indi”

IMF Başkanı, ABD’de Trump yönetimi tarafından açıklanan tarifelerin ekonomik etkisinin önceki tahminlerden daha düşük olduğunu da belirtti.

Georgieva, “Nisan ayında açıklanan tarifelerin ortalama yüzde 23 seviyesinde olacağını hesaplamıştık. Ancak ABD’nin Avrupa Birliği, Japonya ve diğer büyük ticaret ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar sonucunda bu oran yaklaşık yüzde 17,5’e geriledi” dedi.

ABD’nin çeşitli sektörlerde istisnalar uyguladığını hatırlatan Georgieva, “Etkili tarife oranını yüzde 9-10 aralığında hesaplıyoruz. Bu da ekonomiye yansıyan yükün beklediğimizden iki kattan fazla az olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomi temkinli iyimserliğe geçti

Georgieva, küresel ekonomide hâlâ “bölgesel kırılganlıklar ve tedarik zinciri gerilimlerinin” bulunduğunu, ancak ticarette kurallı sisteme dönüşün ve diplomatik diyalogların piyasalarda istikrar yarattığını söyledi.