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IMF, Venezuela’nın işsizlikte dünya birincisi olduğunu açıkladı

IMF, en yüksek işsizlik oranının Venezuela’da olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Venezuela 2020’den bu  yılın ilk çeyreğine kadar olan süreçte yüzde 58,3 işsizlik oranıyla  dünyada ilk sırada yer aldı. Raporda Venezuela’yı yüzde 29 ile Güney Afrika, yüzde 21,9 ile Sudan ve yüzde 17,5 işsizlik oranlarıyla Ermenistan izliyor.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre geçen yılı yüzde 3 bine  yakın (yüzde 2 bin 959,8) enflasyonla kapatan Venezuela, dünyanın en zengin  petrol rezervlerine sahip ülkesi olsa da 21. yüzyılın en ağır ekonomik  krizlerinden birini yaşıyor.

Uzmanlar istihdamda yaşanan yıkımın başta imalat sektörü ve ticaret  olmak üzere uzun yıllardır devam eden ekonomik daralmanın bir sonucu  olduğunu belirtiyor. Venezuela’da 2000’li yılların başında imalat  sektöründe 11 bin 138 şirket varken bugün bu sayının 2 bin 121’e  düştüğü, geçen yıl 600 bin olan işyeri sayısının pandeminin de  etkisiyle 2 bine kadar düştüğü bildiriliyor.