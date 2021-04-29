IMF, Venezuela’nın işsizlikte dünya birincisi olduğunu açıkladı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Venezuela 2020’den bu yılın ilk çeyreğine kadar olan süreçte yüzde 58,3 işsizlik oranıyla dünyada ilk sırada yer aldı. Raporda Venezuela’yı yüzde 29 ile Güney Afrika, yüzde 21,9 ile Sudan ve yüzde 17,5 işsizlik oranlarıyla Ermenistan izliyor.



Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre geçen yılı yüzde 3 bine yakın (yüzde 2 bin 959,8) enflasyonla kapatan Venezuela, dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olsa da 21. yüzyılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.



Uzmanlar istihdamda yaşanan yıkımın başta imalat sektörü ve ticaret olmak üzere uzun yıllardır devam eden ekonomik daralmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor. Venezuela’da 2000’li yılların başında imalat sektöründe 11 bin 138 şirket varken bugün bu sayının 2 bin 121’e düştüğü, geçen yıl 600 bin olan işyeri sayısının pandeminin de etkisiyle 2 bine kadar düştüğü bildiriliyor.