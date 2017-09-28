IMF: Yunanistan'da finansal istikrar endişesi görmüyoruz

28 Eylül 2017

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Bölümü Direktörü Poul Thomsen, IMF’nin Yunanistan’ın bankacılık sisteminin finansal istikrarına ilişkin endişesinin olmadığını söyledi.

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da Financial Times tarafından düzenlenen Yatırım ve Yönetim Zirvesi’nde konuşan Thomsen, “Yunanistan’ın bankacılık sistemi konusunda açık bir şekilde vurgulamama müsade ediniz. Yunanistan’da hiçbir finansal istikrar endişesi görmüyoruz. Burada mesele Yunanistan’ın yüksek seviyedeki takipteki kredilerinin halledilebilmesi için orta vadede bir stratejinin oluşturulması.” ifadelerini kullandı.

Thomsen, bankaların takipteki kredilerinin azaltılabilmesi için IMF’nin Yunanistan'a gelecek yılın nisan ayında Varlık Kalitesi Değerlendirmesi’nin (AQR) güncellemesi tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Thomsen, “Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) da daha önce tarihi belirlenmiş olan stres testinin öne çekilmesini, söz konusu varlıkların değerlendirilmesini önerdi. Bu, bankacılık sisteminin güçlenmesini sağlayacak mevcut stratejinin yeterli olup olmadığına ilişkin bilgi toplamamızı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA