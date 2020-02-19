IMF: Zorluklar global, çözümler de global olmalı

19 Şubat 2020

Hafta sonu Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için rapor hazırlayan IMF, ABD ile Çin arasında ticari gerilimi azaltmak için imzalanan "faz 1" anlaşmanın yönetilen ticareti yol açmasından kaçınılması ve bu anlaşmanın çok uluslu ticaret sistemininde reforma yönelik kolektif çabalarla tamamlanması gerektiğini bildirdi.

IMF, "G-20 Gözlem Notu" adıyla yayınladığı raporda, sektörlere özel şokların yol açtığı belirsizlik ve negatif etkilerin azaldığı ortamda imalat sektörü aktivitesinde istikrar kazanımının belli belirsiz işaretlerinin görüldüğünü ve 2019'da yapılan politika gevşemelerinin buna destek verdiğini bildirdi.

"Bununla birlikte global büyümenin 2019'daki yüzde 2,9'dan 2020'de yüzde 3,3'e yükselmesi beklentisi, gerilimli ve düşük performanslı ekonomilerde iyileşmeyi yansıtsa da gelişmiş ekonomilerde bastırılmışlığın sürmesinin beklenmesine bağlı olarak, kırılgan bir beklenti" ifadelerini kullanan IMF, koronavirüs salgınını Çin'in büyümesini bozduğunu ve birçok gelişmekte olan piyasa ile kalkınmakta olan ekonomi için görünümlerin anlamlı şekilde iyileşen yaşam standartlarına göre çok zayıf olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan IMF, risk priminde keskin artışın toparlanmayı rayından çıkarabileceğini ifade etti. IMF, kalıcı, sürekli bir toparlanmanın desteklenmesi için politika yapıcıların yurt içi politika karışımında dengeyi dikkatli şekilde sağlamaları gerektiğini anlatan IMF, "Öngörülen toparlanmanın oldukça kırılgan olduğu ortamda, politika desteğinin çok çabuk şekilde geri çekilmemesi önemli. Düşük enflasyon para politikasının ekonomilerin çoğunda destekleyici kalmayı sürdürmesini gerektiriyor" dedi.

IMF, orta vadeli büyümenin hızının ve kapsayıcılığının artırılması için hem mali hem de yapısal politikalar gerektiğini de vurguladı.

"İş gücü ve ürün piyasası reformları orta vadeli büyümeyi, iş gücü verimliliğini artırarak, işsiz insanların iş bulma kabiliyetlerini güçlendirerek ve yüksek oranda regüle edilen sektörlere girişteki bariyerleri azaltarak, destekleyebilirler" değerlendirmesini yapan IMF, "Bu tür mali ve yapısal politikaları birleştirmek sadece büyümeyi daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha dengeli yapmaz, aynı zamanda gelecekte daha eşit bir toplumu da tehlikeye sokabilir" ifadelerini kullandı.

Global sorunlara global çözümler gerektiğini tekrarlayan IMF, "Uluslararası kurumlar vergisi, finansal regülasyon, borç şeffaflığı büyümeyi gelecekte daha güçlü ve daha kapsayıcı yapar" dedi.