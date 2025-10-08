IMF’den 9,6 trilyon dolarlık döviz piyasası için uyarı: “Stres testleri artırılmalı”

IMF, 9,6 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip döviz piyasasında, sistemik risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Stres testleri ve sistematik risk izleme ilerlemiş olsa da, döviz piyasalarının risk iletimi ve sınır ötesi sıçramalar için bir kanal olarak rolü yeterince takdir edilmiyor” ifadeleri yer aldı.

Fon, döviz piyasasında yaşanabilecek stresin diğer varlık sınıflarına sıçrayarak finansal koşulları sıkılaştırabileceğine ve makro finansal istikrarı tehdit edebileceğine dikkat çekti. Özellikle döviz uyumsuzlukları ve mali kırılganlıkları yüksek olan ekonomilerde bu risklerin daha belirgin olduğu vurgulandı.

IMF ayrıca, merkez bankaları arasındaki swap hatlarının güçlendirilmesi ve genişletilmesinin, küresel döviz likiditesi desteğini artırabileceğini ve bulaşma risklerini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtti.