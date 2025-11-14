IMF'den Burkina Faso'ya 32,7 milyon dolarlık finansman

IMF'den yapılan açıklamada, bir süredir başkent Vagadugu'da ECF kapsamında yürütülen görüşmelerde ekonomik ve mali politikalar üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Burkina Faso'ya 32,7 milyon dolarlık finansman sağlanacağı belirtilirken, ECF kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemenin 130,8 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

IMF Burkina Faso Misyon Şefi Jaroslaw Wieczorek, Burkina Faso yönetiminin programda iyi bir performans sergilediğini ve Haziran 2025 sonunda bütçe açığı ve iç finansman kriterleri gibi birçok gösterge hedefinin karşılandığını vurguladı.

Wieczorek, Burkina Faso'nun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkmasını sağlayan düzenlemelerden de övgüyle bahsetti.