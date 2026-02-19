IMF’den Çin’e 'tüketim odaklı büyüme' çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin daha sürdürülebilir bir patikaya girmesi için tüketim ağırlıklı bir büyüme modeline yönelmesi gerektiğini bildirdi. Fon, ekonominin iç talep ekseninde yeniden dengelenmesini sağlayacak reformların hızlandırılması çağrısında bulundu.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Çin ile yürütülen 2025 yılı 4. Madde Konsültasyonu’nu tamamladı. Sürece ilişkin yapılan açıklamada, "Çin ekonomisi son yıllarda birden fazla şokla karşı karşıya kalmasına rağmen kayda değer ölçüde dayanıklı kalmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

Büyüme ihracat ve teşviklerle desteklendi

Açıklamada, Çin’de reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) geçen yıl yüzde 5 artarak resmi hedefe ulaştığına dikkat çekildi. Bu performansın özellikle güçlü ihracat ve uygulanan politika teşvikleri sayesinde sağlandığı ifade edildi.

Buna karşın özel sektör kaynaklı yurt içi talebin zayıf kaldığı vurgulandı. Çekirdek enflasyonda sınırlı bir yükseliş görülmesine rağmen, manşet enflasyonun 2025 genelinde ortalama yüzde 0 civarında seyretmeye devam ettiği aktarıldı.

Ticaret ortaklarına göre daha düşük enflasyonun reel döviz kurunda değer kaybına yol açtığı belirtilirken, bunun da ihracatı desteklediği ve cari işlemler fazlasının GSYH’nin yaklaşık yüzde 3,3’üne yükselmesine katkı sağladığı kaydedildi.

2026’da büyümede yavaşlama öngörülüyor

Açıklamada, "GSYH büyümesinin, tarifelerin ve ticaret politikası belirsizliğinin uzayan etkilerini yansıtacak şekilde 2026'da yüzde 4,5'e yavaşlayacağı öngörüldü." denildi.

Enflasyonun ancak kademeli şekilde toparlanmasının beklendiği, deflasyonist baskıların ise sürebileceği ifade edildi. Orta vadede ise iş gücündeki daralma, yatırımların getirisindeki düşüş ve verimlilik artışındaki zayıflama nedeniyle ekonomik büyümenin kademeli biçimde ivme kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Riskler aşağı yönlü

IMF, ekonomik görünüme ilişkin risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğuna işaret etti. Gayrimenkul sektöründe beklenenden daha sert bir daralmanın en önemli iç risk unsuru olduğu belirtilirken, yüksek borçlulukla birleşmesi halinde bunun iç talebi daha da zayıflatabileceği, kalıcı deflasyon riskini artırabileceği ve ihracata bağımlılığı güçlendirebileceği kaydedildi.

Dış riskler arasında ise ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanması öne çıktı. Buna karşılık, ilave politika destekleri ya da ticari anlaşmazlıkların işbirliği çerçevesinde çözülmesinin yukarı yönlü risk oluşturabileceği ifade edildi.

IMF’den reform çağrısı

IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun değerlendirmelerinde, Çin’in tüketim temelli bir büyüme modeline geçişinin öncelikli hedef olması gerektiği vurgulandı. Yetkililerin 15’inci Beş Yıllık Plan kapsamında tüketimi artırmaya odaklanma niyetinin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "Direktörler ekonominin tüketim yönünde yeniden dengelenmesini destekleyecek tamamlayıcı yapısal reformlar çağrısında bulundu" ifadesi kullanıldı.