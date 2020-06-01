IMF’den Şili’ye 24 milyar dolar ‘esnek’ kredi hattı
IMF, COVID-19 pandemisi nedeniyle talepte ciddi bir daralma yaşayan emtia ihracatçısı Şili’ye 23,9 milyar dolar büyüklüğünde esnek kredi hattını onayladı.
Uluslararası Para Fonu cuma günü yaptığı açıklamada yönetim kurulunun COVID-19 pandemisi nedeniyle talepte ciddi bir daralma yaşayan emtia ihracatçısı Şili’ye 23,9 milyar dolar büyüklüğünde esnek kredi hattını onayladığını duyurdu.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın mayıs ayının başında ülkenin “çok güçlü temelleri” ve geçmiş performansına vurgu yapması nedeniyle kredinin onaylanması beklenen bir durumdu. IMF’den yapılan açıklamada “Şili gelecek iki yıl içinde geleneksek IMF destekli programlarda gereken politika hedeflerini tutturmasına gerek kalmadan istediği zaman bu kredi hattından kullanabilecek” denildi.