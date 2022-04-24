IMF’den Sri Lanka'nın ekonomik krizle mücadelesine destek

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelme çabalarını destekleyeceği belirtildi.

Telegraph India'nın haberine göre, Sri Lanka heyeti, IMF ile IMF destekli bir program için teknik konuları görüştü.

IMF'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Sri Lanka'daki son ekonomik gelişmelerin yanı sıra ekonomik istikrarı yeniden sağlamak için gereken güvenilir ve tutarlı bir stratejinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, IMF'nin Sri Lankalı yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışacağı ve ekonomik krizin çözülmesi için diğer paydaşlarla ilişki içerisinde Sri Lanka'nın çabalarını destekleyeceği belirtildi.

Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, IMF yetkilileriyle görüşmek için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Hindistan, dün, Sri Lanka'ya ülkedeki ekonomik krize destek amacıyla 500 milyon dolar daha kredi vereceğini duyurmuştu. Hindistan, şimdiye kadar Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü açıklamıştı.