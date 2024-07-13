İmran Han ve eşi 'yasa dışı evlilik' davasında aklandı

'Yasa dışı evlilik' yaptıkları gerekçesiyle mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu Pakistan eski Başbakanı Han ve eşi Büşra Bibi'ye 7'şer yıl hapis cezası vermiş, 1 Nisan'da ise mahkumiyetleri askıya alınmıştı.

İslamabad Bölge Mahkemesi yetkilileri, 'yasa dışı evlilik' davasında aklanan İmran Han ve Büşra Bibi ile ilgili, başka bir dava sürecinin olmaması halinde serbest bırakılmaları gerektiğini kaydetti.

Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce de dava açılmıştı.