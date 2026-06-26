İnceleme altındaki BYD'nin Macaristan fabrikasında peş peşe ölümler

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Manisa'da fabrika kurma planını fiilen askıya alan ve yatırım önceliğini Avrupa ülkelerine kaydıran BYD, Macaristan fabrikasında yaşanan peş peşe ölümlerin ardından soruşturma kıskacına girdi.

Son ölüm vakası BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin yakın zamanda tesiste işçi hakları ihlallerine yönelik iddiaları reddetmesinin hemen ardından geldi. Şubat ayında da aynı tesiste bir işçi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma başlatıldı

18 Haziran'da meydana gelen olayda bir işçinin inşaat sahasında bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hükümet yetkilileri de olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Kazanın ardından gözler, daha önce de iş güvenliği ihlalleri nedeniyle ceza alan yüklenici firmalara çevrildi. Brezilya'daki BYD fabrikasında ortaya çıkan işçi skandalıyla bağlantılı olduğu belirtilen AIM Construction Hungary, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle 110 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Skandallar bitmiyor

Yetkililer ayrıca şirketin çalışanların geç kayıt altına alınması, çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerin ihlali ve iş sözleşmelerindeki usul eksiklikleri nedeniyle de uyarıldığını açıkladı.

Denetimlerde iki şirketin daha mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edildi. LÉVAI-SECURITY, kayıt dışı işçi çalıştırdığı gerekçesiyle para cezası alırken, Plusz Kéz ise işçi denetimi süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle resmi uyarı aldı.

Zorla çalıştırma iddiaları

New York merkezli China Labor Watch tarafından da bu yıl yayımlanan bir raporda, BYD'nin Szeged fabrikası inşaatında zorla çalıştırma iddiaları gündeme getirilmişti. Raporda, bazı işçilerin haftanın yedi günü çalıştırıldığı ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediği öne sürülüyordu.

Öte yandan BYD yönetiminin daha önce yaptığı açıklamalara göre şirket, üretim ekipmanlarını ocak ayında tesise taşımaya başladı. Fabrikanın tam kapasite üretime ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçmesi planlanıyor.