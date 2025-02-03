ING ekonomistleri değerlendirdi: Çin'in ilk misillemesi nasıl olacak?

Tarife artışının “nispeten küçük” olduğunu belirten ING ekonomistleri, ABD'ye giren Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin son yedi yıldır yürürlükte olduğuna dikkat çektiler.

Ancak ekonomistler, Çin'in hemen bir gümrük tarifesi açıklanmamasınınr Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle olabileceğini de belirttiler.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, ABD'nin Çin'e uyguladığı %10'luk gümrük vergisinin ekonomide büyük bir şok yaratmadığını ve bu yıl Çin'in makro görünümüne ilişkin piyasa görüşlerini değiştirmesinin olası olmadığını söyledi.

Daha yüksek gümrük vergileri hesaba katılmış durumda ve Zhang, Pekin'in bu etkiyi dengelemek için döviz kuru değer kaybı gibi eylemlere başvurması gerekeceğini düşünmüyor.

Zhang, “Çin ve ABD arasındaki ticaret müzakereleri uzun bir süreç olacak. ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini daha da arttırıp arttırmayacağını bekleyip göreceğiz" dedi