ING, TCMB'nin bu ay faiz indirmesini beklemiyor

ING, mayıs enflasyonundaki düşüşte baz etkisinin belirleyici olduğunu vurgularken, TCMB’nin bu ayki toplantıda faiz indirimine gitmesini beklemediğini açıkladı. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının etkili olduğuna dikkat çeken ING, yeni şoklar yaşanmadıkça dezenflasyon sürecinin süreceğini belirtti.

ING'nin değer enflasyon rakamları sonrasında değerlendirmeleri şöyle:

"Sonuç olarak, güçlü baz etkisi ve fiyat baskılarındaki genele yayılan düşüşler yıllık enflasyonu aşağı çekerek iyileşme eğilimini desteklemiştir. Bu durum, TCMB'nin zamanında ve kapsamlı adımlar atması sayesinde son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Keskin döviz kuru hareketleri, büyük ücret ayarlamaları, düzenlenmiş fiyatlarda beklenmedik artışlar veya emtia fiyatlarında artış gibi başka şoklar yaşanmazsa, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kalmasını bekliyoruz.

Halihazırda TCMB makro ihtiyati tedbirler uygulamakta ve hem kredi fiyatını hem de hacmini kontrol etmek için politika faizine ve kredi sınırlarına aynı anda başvurmaktadır. Son enflasyon raporunda, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay bankanın iki seçeneği olduğunu belirtti: a) makro ihtiyati tedbirleri sürdürürken koşullar elverirse faizleri düşürmek veya b) politika faizini yüksek tutarken hacim kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmak. Bu stratejiler arasında nasıl bir seçim yapılacağı şu aşamada belirsiz olmakla birlikte, TCMB'nin 19 Haziran'da yapılacak PPK toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Halihazırda banka kredi verenleri ağırlıklı olarak üst banttan fonlamakta ve gecelik faiz oranını yüzde 49'a yakın tutmaktadır. Mayıs ayı enflasyon verileri, istikrar kazanan piyasa koşulları ve rezerv birikiminin yeniden başlaması (Mayıs başında 138,5 milyar dolardan en son 153,1 milyar dolara) ile birleştiğinde, TCMB'nin fonlamasını bir haftalık repo ihalelerine kaydırmasını sağlayabilir ve potansiyel olarak politika faiziyle uyumlu daha düşük bir efektif fonlama oranına yol açabilir."