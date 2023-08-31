İngiliz bakandan istifa: Hayatımın bazı kısımlarını ihmal ettim

Wallace, Başbakan Rishi Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, 4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevi sonunda arkasında daha modern, kendine daha fazla güvenen ve daha iyi fonlanmış bir silahlı kuvvetler bıraktığını belirtti.

İngiliz ordusunun, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra dünyada daha fazla saygı duyulan bir ordu haline geldiğini de kaydeden Wallace, "Savunma harcamalarının keyfi kabul edilip, içi boşaltılarak tasarruf edildiği günlere dönmek istemediğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Wallace, gelecek 10 yılda dünyanın daha güvensiz ve istikrarsız hale geleceği inancını da paylaşarak, "İkimiz de biliyoruz ki bugün, geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı." dedi.

'Bağlılığın aileme bedeli oldu'

Orduya 1991'de katılan Wallace, kendisini ülkesine hizmete adadığını belirterek, "Bu bağlılığın bana ve aileme bir bedeli oldu. Uzun süre düşündükten sonra istifama izin verilmesine karar verdim. 2005'te milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Hizmeti için teşekkür etti

Başbakan Sunak da Wallace'ın mektubuna yanıt vererek, "Ukrayna'ya askeri yardım toplamak için içerde ve dışarda hayati bir rol oynadın." dedi.

Wallace'ın en zor anlarda önemli kararlar verebilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Sunak, Afganistan'dan 15 binden fazla insanın tahliyesinde Wallace'ın önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Sunak, Wallace'ın Güvenlik ve Ekonomik Suçlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığını da hatırlatarak bu görevler sırasında 2017'deki terör saldırıları ve çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olaylarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.

Yeni bakan atandı

Wallace'ın istifasını kabul eden Sunak, "8 yıllık zorlu bakanlık görevlerinden sonra istifa etme arzunuzu tamamen anlıyorum. Görevinden teşekkür ve saygılarımla ayrılıyorsun." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığında Ben Wallace'tan boşalan koltuğa ise Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın atama kararını onayladığı ifade edildi.