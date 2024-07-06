İngiliz başbakan Keir Starmer'den selefine eleştiri: Ruanda Planı en başından ölü doğdu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün kurduğu hükümetle bugün yapılan ilk kabine toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

İşçi Partisi iktidarının önceliğinin ekonomik büyüme olduğunu vurgulayan Starmer, "Büyük kentlerin belediye başkanlarıyla da görüşeceğim. Bunlara İşçi Partili olmayanlar da dahil. İyi fikirlerde tekel yoktur. Ben bir kabile siyasetçisi değilim." dedi.

İşçi Partili Starmer, Muhafazakar Parti hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına değinerek, şunları kaydetti:

"Ruanda Planı en başından ölü doğdu. Hiçbir zaman caydırıcı değildi. Bu yılın ilk 6 ayında ülkeye gelen düzensiz göçmen sayılarına bakın. Rekor sayıda. Bu bize miras kalan problemlerden bir tanesi ve hiçbir zaman caydırıcı olmadığı gibi tersi bir etki yaptı. Ruanda'ya gönderilme oranı yüzde 1'den bile az. Hiçbir zaman bir işleme tabi tutmama ve Ruanda'ya göndermeme tam tersi bir etki yaptı. Bunlar, benim yapmak için hazırlandığım numaralar değil."