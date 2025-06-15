İngiliz F-35'i Hindistan'da acil iniş yaptı

İngiltere'ye ait bir F-35 savaş uçağının, yakıtının azalması nedeniyle Hindistan'daki Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Acil durum prosedürü devreye alındı

Press Trust of India'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, savaş uçağının bir gemiden havalandığı tahmin ediliyor. Havalimanı yetkilileri, pilotun yakıt seviyesinin kritik seviyeye düşmesi üzerine iniş izni talep ettiğini ve bu nedenle havalimanında acil durum prosedürünün devreye alındığını açıkladı.

Uçağın herhangi bir sorun yaşanmadan güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.