İngiliz F-35'i Hindistan'da acil iniş yaptı
İngiltere’ye ait bir F-35 savaş uçağı, yakıt seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle Hindistan’ın Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Press Trust of India’nın aktardığına göre, pilotun iniş izni istemesi üzerine havalimanında acil durum ilan edildi. Yetkililer, uçağın sorunsuz bir şekilde piste indiğini bildirdi.
İngiltere'ye ait bir F-35 savaş uçağının, yakıtının azalması nedeniyle Hindistan'daki Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.
Acil durum prosedürü devreye alındı
Press Trust of India'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, savaş uçağının bir gemiden havalandığı tahmin ediliyor. Havalimanı yetkilileri, pilotun yakıt seviyesinin kritik seviyeye düşmesi üzerine iniş izni talep ettiğini ve bu nedenle havalimanında acil durum prosedürünün devreye alındığını açıkladı.
Uçağın herhangi bir sorun yaşanmadan güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.