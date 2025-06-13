İngiliz, Fransız ve Alman liderler Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, bu sabah Macron ve Merz’le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri ele alan liderler, İran’ın nükleer programından duyduğu endişeleri paylaştı.

Açıklamada, “Liderler tüm tarafları bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak gerilimi düşürmek için itidalli olmaya çağırdı.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyen liderler, sorunları çözmede askeri yöntemlerin değil diplomasinin önemine vurgu yaptı.