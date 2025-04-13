İngiliz hükümeti Çinli şirkete satılan British Steel için devreye girdi: Stratejik önem taşıyor

İngiltere'nin son çelik üterim fabrikası Çinli Jingye Group tarafından işletilen British Steel'in, hammadde eksikliği nedeniyle kapatılacağı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Çinli şirketin kararı İngiltere'yi kendine getirdi

Zorlu piyasa koşulları, artan gümrük vergileri ve çevresel maliyetler nedeniyle çelik üretiminin yapıldığı fırınları kapatmayı düşünen ve hükümetin tesisi modernize etmek için önerdiği 500 milyon sterlinlik desteği reddeden Çinli Jingye Group'un hammadde siparişlerini de iptal edeceği iddia edilmişti.

Politikacılar ve sendikalar, hükümet müdahalesi olmazsa fabrikada üretimin tamamen duracağını belirtirken hükümet çelik üretiminin stratejik önem taşıdığını vurgulayarak tüm seçenekleri değerlendireceklerini açıklamıştı.

British Steel’in kontrolü hükümete devredildi

British Steel’in üretiminin devamını sağlamak için hazırlanan yasa tasarısı dün parlamentodan geçti. Böylece İngiltere'nin son çelik üretim fabrikasının kontrolü yeniden hükümete devredildi. Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds’un da Çinli şirkete gerekli talimatları verdiği bildirdi.

İngiltere çelik üretiminde kan kaybetti

130 yılı aşkın bir süredir işleyen ve 2 bin 700 kişilik çalışanı bulunan British Steel 2020’de Çinli Jingye satılmıştı. İngiltere’de çelik üretimi son 60 yılda dramatik biçimde azaldı. 1970’te dünyanın en büyük beşinci üreticisi olan ülke, 2023’te sadece 5,6 milyon ton çelik üreterek küresel üretimin yüzde 0,3’ünü gerçekleştirdi. Aynı yıl Çin, 1,02 milyar ton üretimle dünya pazarının yüzde 54’üne hakim oldu.

Çevresel düzenlemeler nedeniyle çoğu İngiliz üretici elektrikli ark ocaklarına geçerken, bu fabrika demir cevherinden çelik üretimi yapan tek yüksek fırınlı tesis olarak faaliyet gösteriyordu.