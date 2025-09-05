İngiliz hükümetinde vergi depremi! Suçunu itiraf eden Başbakan Yardımcısı Rayner istifa etti

İngiltere’de hükümetin en üst düzey isimlerinden biri istifa etti. Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Hove’daki 800 bin sterlinlik dairesi için ödenmesi gereken damga vergisini eksik ödediğini itiraf etmesinin ardından artan baskılar üzerine görevinden ayrıldı.

Rayner, yalnızca Başbakan Yardımcılığı görevini değil, aynı zamanda Konut Bakanlığı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden de istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Keir Starmer’a sunduğu mektupta, mülk alımı sırasında “en yüksek standartları karşılamadığını” kabul eden Rayner, şu ifadeleri kullandı:

“Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı.”

Starmer’dan destek mesajı

Başbakan Keir Starmer, Rayner’ın istifasını değerlendirerek, “Doğru kararı verdiğine inanıyorum. Ancak bunun senin için ne kadar acı verici bir karar olduğunu biliyorum. İşçi Partisi hükümetini başarılı kılmak için çok şey yaptın. Seni kaybetmekten dolayı çok üzgünüm” dedi.

Starmer, Rayner’ın İşçi Partisi içinde önemli bir figür olmaya devam edeceğini vurguladı.

Muhalefetten sert tepki

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise sert bir açıklama yaparak, “Angela Rayner sonunda gitti. Ama bu sadece Keir Starmer’ın 3 gün önce görevden alamadığı zayıflığı yüzünden” ifadelerini kullandı.

Rayner’ın istifası, İngiltere siyasetinde büyük yankı uyandırırken, İşçi Partisi hükümetinde kritik bir boşluk oluştu.