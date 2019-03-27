İngiliz Parlamentosu 8 Brexit senaryosunu oylayacak

27 Mart 2019

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oylayacak.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, milletvekillerinin oyuna sunulmak üzere 8 teklifi gündeme aldı.

Buna göre milletvekilleri şu seçenekleri oylayacak:

"- Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması

- 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi

- Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması

- Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi."

Dağıtılacak oy pusulalarıyla yapılacak oylamada, milletvekilleri her bir seçeneğe "evet" veya "hayır" diyecek. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedefleniyor.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığı sinyalini verdi.