İngiliz şirketlerine Çin kapısı açılıyor: Vize kolaylığı ve yeni ticaret hamlesi

Birleşik Krallık, Çin pazarıyla ekonomik ilişkilerini derinleştirecek yeni bir ortaklığa imza attı. Keir Starmer’ın Pekin ziyareti kapsamında varılan anlaşma, İngiliz işletmelerinin Çin’e açılmasını kolaylaştırmayı, ihracatı artırmayı ve ülke içindeki istihdamı desteklemeyi hedefliyor.

Yeni ortaklıkla birlikte sağlık hizmetleri, finansal ve profesyonel hizmetler, hukuki danışmanlık, eğitim ile beceri geliştirme sektörlerinde hükümet ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Vizesiz seyahat kolaylığı geliyor

Anlaşma kapsamında Çin, İngiliz vatandaşlarına yönelik vize kurallarını gevşetmeyi kabul etti. Buna göre 30 günün altındaki seyahatlerde vize zorunluluğu kaldırılacak. Böylece Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 50’den fazla ülkeyle aynı statüye getirilecek. Düzenleme, turizmin yanı sıra iş seyahatlerini de kapsayacak.

Hizmet ticareti için bağlayıcı kurallar gündemde

Taraflar ayrıca, ikili bir hizmetler anlaşması için fizibilite çalışması yapılması konusunda mutabakata vardı. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde, Çin’de faaliyet gösteren Birleşik Krallık firmaları için açık ve hukuki olarak bağlayıcı kurallar oluşturulacak.

Birleşik Krallık, dünyanın en büyük ikinci hizmet ihracatçısı konumunda bulunuyor. 2023-2035 döneminde Çin’in profesyonel ve ticari hizmet ithalatının yüzde 121, finansal hizmet ithalatının yüzde 71 ve dijital hizmet ithalatının yüzde 78 artması bekleniyor. Yeni adımların, Birleşik Krallık firmalarının Çin’e yıllık yaklaşık 13 milyar sterlinlik hizmet satışını artırması amaçlanıyor.

Starmer: İşletmeler Çin’de büyümek istiyor

Başbakan Starmer, işletmelerin Çin’deki varlıklarını büyütmek için güçlü bir talep içinde olduğunu belirterek, “Vize kolaylıkları dahil olmak üzere, firmalarımızın yurtdışına açılmasını destekleyeceğiz. Bu adımlar aynı zamanda ülke içinde büyüme ve istihdam yaratacak” dedi.

İş dünyasından destek geldi

HSBC Grup Başkanı Brendan Nelson, güçlü ve dengeli Birleşik Krallık-Çin ekonomik ilişkilerinin her iki ülke için de büyüme ve yatırım fırsatları yaratacağını vurguladı. KPMG İngiltere ve İsviçre Başkanı Melissa Geiger, profesyonel hizmetler sektörünün küresel liderliğine dikkat çekerek, yeni ortaklığın istihdam yaratacağını ifade etti.

Standard Chartered CEO’su Bill Winters, anlaşmanın ticaret ve yatırım için yeni yollar açacağını söyledi. Arup CEO’su Jerome Frost ise Çin’de yürütülen büyük altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinde işbirliğinin derinleşeceğini belirtti.

İş Konseyi ve yeni anlaşmalar

Starmer, Çin Başbakanı Li Qiang ile birlikte Pekin’de Birleşik Krallık-Çin İş Konseyi’ne de ev sahipliği yaptı. Konsey, iki ülkeden şirketleri bir araya getirerek yeni ticari işbirliklerinin önünü açmayı hedefliyor.

Ayrıca Pekin’de imzalanan anlaşmalarla eğitim, spor ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da uzlaşmaya varıldı.