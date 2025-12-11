İngilizce testini geçemeyen TIR şoförleri trafikten men ediliyor

ABD’de Trump yönetiminin aldığı kararlarla TIR şoförleri artık yolda İngilizce testine tabi tutuluyor. Testi geçemeyenler hemen trafikten men ediliyor. Uygulama, göçmen kökenli şoförleri hedef aldığı gerekçesiyle tepki topluyor.

Yüzlerce şoför gözaltına alındı

Son aylarda Oklahoma, Teksas, Indiana ve New York’ta yüzlerce şoför, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin baskınlarıyla gözaltına alındı.

TIR şoförlerinin İngilizce bilmesi uzun süredir zorunluluk olsa da geçmişte kuralın ihlali yalnızca ceza ile sonuçlanıyordu. Trump’ın “makul kurallar” talimatının ardından Ulaştırma Bakanlığı (DOT), İngilizce bilmeyen şoförlerin doğrudan trafikten men edilmesi talimatını verdi. Haziran sonundan bu yana 9 bin 500’den fazla şoför trafikten men edildi. En yoğun uygulama Teksas ve Wyoming’de görüldü.

400 bin şoför etkilenecek

Yeni düzenleme nedeniyle önümüzdeki yıllarda 400 bin şoförün sektörden ayrılabileceği belirtiliyor, bu oran toplam arzın yüzde 11’ine denk geliyor.

Uygulama nedeniyle California’da 17 bin ehliyetin iptali gündemde. Göçmen hakları savunucuları, dil testlerinin ayrımcılığa açık olduğunu, denetimlerin kayda alınmadığını ve keyfi değerlendirmeler içerdiğini savunuyor.

Sektörü terk etmeye hazırlanıyorlar

ABD’de yaklaşık 3,5 milyon TIR şoförü bulunuyor ve sektör ülke ekonomisi için kritik bir öneme sahip. Ancak sektörün zaten yavaşlayan talep, düşük navlun fiyatları ve zor çalışma koşullarıyla mücadele ettiği bir dönemde, dil denetimleri ciddi bir şok etkisi yaratmış durumda. Göçmen kökenli birçok şoför işsiz kalma veya tutuklanma korkusuyla sektörü terk etmeye hazırlanıyor.