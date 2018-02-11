İngilizler Brexit'i anlamadı!

11 Şubat 2018

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede halkın büyük bölümünün Brexit sürecini anlamadığını ve hükümetin amaçları konusunda fikir sahibi olmadığını ortaya koydu.

Independent gazetesinin haberine göre, İngilizlerin Brexit konusunda kafası oldukça karışık. BMG'nin anketine göre, İngilizlerin dörtte üçü Başbakan Theresa May'in AB ile müzakerelerdeki amaçlarını bilmyor. Özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle ilgili en büyük tartışmalardan biri olan ticaret ve göçmenler konusunda İngilizlerin çoğu hükümetin tam olarak neyi amaçladığını anlamadıklarını söyledi.

Sonuçlar, Kuzey İrlanda ile sınır sorunu konusunda da büyük bir kafa karışıklığı olduğunu gösteriyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 80'den fazlası, sınır meselesinde nasıl bir çözüme ulaşıldığını bilmediklerini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 74'ü Başbakan May'in Brexit planlarının "anlaşılmaz" olduğunu söylerken, Brexit sürecinin açık ve anlaşılır olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17'de kaldı.

İngiltere ve AB, Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçme konusunda anlaşmaya varmıştı, ancak özellikle geçiş sürecinin ayrıntıları ve ticaret anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıklar sürüyor.

Brexit müzakerelerinde kriz çıktı