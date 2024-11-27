İngilizlerin Kolombiya'ya vizesiz giriş dönemi sona erdi

İngiltere'nin Kolombiyalılara uyguladığı vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İngiltere vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Petro, konuyla ilgili açıklamasında, "Eğer Birleşik Krallık, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Kolombiya hükümetinin de Kolombiya'ya gelmek isteyen İngiltere vatandaşları için vize talep edeceğini belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bir diplomatik temsilcisi, Kolombiyalıların son zamanlarda İngiltere'ye girişlerinde rekor bir artış yaşandığını ve Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler ve formlar düzenleyerek İngiltere'nin vize muafiyetini suiistimal ettiğini basına açıklamıştı. İngiliz hükümeti de bu gerekçeyle, Kolombiyalıların İngiltere'ye seyahatlerinde vize talep edileceği bildirilmişti.

Petro'nun G20 Zirvesi'ndeki talebi cevapsız kaldı

G20 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Petro, iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesini talep etmiş ve Kolombiya ile İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesini istemişti.