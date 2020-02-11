İngiltere, 2019'da yüzde 1,4 büyüdü

11 Şubat 2020

2019 4'ncü çeyrekte ise GSYH bir önceki çereğe göre değişimm göstermedi. 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 büyüme gösterdi. Sadece Aralık ayında bakıldığında ise İngiltere'de GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 ve 2018'in aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.



Sanayi üretimi ise Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 geriledi. Beklenti, sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,7 artacağı ve yıllık bazda sadece yüzde 0,4 düşüş göstereceği yönündeydi.



Aralık ayında imalat sektörü üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artsa da yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı. İmalat sektöründe üretimin Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artması ve yıllık bazda yüzde 0,7 gerilemesi bekleniyordu.

İngiltere'nin ticaret dengesi beklenmedik şekilde fazla verdi



İngiltere'nin ticaret dengesi Aralık ayında beklenmedik bir şekilde fazla verdi. Kasım ayında revize verilerle 4 milyar 947 milyar GBP olan ticaret açığı, Aralık ayında yerini 845 milyon GBP fazlaya bıraktı.



Aralık ayında ticaret dengesinin 10 milyar GBP açık yönünde oluşması bekleniyordu.

Değerli metaller dışarıda bırakıldığıhnda ise Aralık ayında ticaret dengesi 7 milyar 195 milyon GBP açık verdi. Kasım ayında açık 8,9 milyar GBP olmuştu.



AB dışı ülkeler ile ticaret dengesi de Aralık ayında 6,72 milyar GBP fazla verdi. Kasım ayı verisi 2,36 milyar GBH olarak revize edildi. Aralık ayında toplam mal ve hizmet ticarki dengesi de 7,71 milyar GBP fazla yönünde oluştu. Kasım ayında bu rakam 1.82 milyar GBH seviyesindeydi.

İngiltere'nin mal ihracat hacmi de Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı. (FOREKS)