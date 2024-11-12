İngiltere 2035 emisyon azaltma taahhüdünü açıkladı

COP29 Konferansına katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin emisyonları 2035’e kadar yüzde 81 azaltacağını duyurdu. İngiltere’nin daha önceki taahhüdü emisyonları 2030’a kadar 1990 seviyesine göre yüzde 68 düşürmekti.

İngiltere elektrik sektörünün 2030’a kadar yüzde 100 temiz enerjiye geçeceğini belirten Starmer, "İklim güvenliği olmadan ulusal güvenlik, ekonomik güvenlik ve küresel olarak da güvenlikten bahsedemeyiz. Bu hedefler, İngiltere’de yatırımlar ve çalışanlar için büyük bir fırsat oluşturacak" dedi. Araştırma kuruluşu Climate Action Tracker’ın İngiltere Lideri Neil Grant, Başbakan Starmer’in açıkladığı yeni taahhütlerin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu olduğunu ifade etti. Grant, şimdi bu hedeflerin pratiğe dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mendiluce: Fosil yakıt bağımlılığı azaltılmalı

Sivil toplum kuruluşu We Mean Business Üst Yöneticisi (CEO) Maria Mendiluce, Starmer’ın temiz enerji dönüşümünün durdurulamaz olduğunu anladığını ifade ederek "Fosil yakıt bağımlılığını azaltmak, İngiltere’nin güvenliği ve ekonomik enerji tedariki için en iyi yöntem. Şimdi iş dünyası bu planın detaylarını bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.