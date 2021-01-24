İngiltere, ABD Başkanı Biden yönetimi ile görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki "yakın ittifakı derinleştirmeyi" istediğini dile getirdi.

Başbakan Johnson, Biden'ın iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşmasına yeniden katılma kararı karşısında memnuniyetini dile getirdi.

İki lider, COVID-19 salgını nedeniyle dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sınamalar ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldı.

Johnson ve Biden, İngiltere ile ABD'nin güvenlik ve savunma alanındaki uzun süreli iş birliği temelinde NATO ittifakı ile insan haklarını geliştirme ve demokrasiyi korumaya yönelik ortak değerlere bağlılıklarını yeniden teyit etti.

Liderler ayrıca iki ülke arasında olası bir serbest ticaret anlaşmasının faydalarını ele alırken, şartların izin vermesi halinde buluşmayı kararlaştırdı.

Savunma Bakanları ayrıca görüştüler

Diğer yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada Savunma Bakanlığı görevine cuma günü başlayan Austin'in, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Austin'in görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, "İki bakan, COVID-19 ile mücadele, Çin'e yönelik endişeler, Rusya'nın tehditleri, Irak ve Afganistan'da devam eden operasyonlar da dahil stratejik ortak çıkar konularında görüş alışverişinde bulundu." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Austin'in, İngiltere'yi son 30 yılda savunma harcamalarını rekor seviyede artırdıklarına dair açıklamasından dolayı tebrik ettiği belirtilerek, iki ülke arasında son dönemde alınan savunma iş birliği kararlarının da önemli olduğunu vurguladığı anlatıldı.

Austin'in görüşmede, İngiltere'nin ABD-İngiltere ortaklığına bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve ABD'nin NATO müttefikliğine bağlılığını bir kez daha vurguladığı kaydedildi.