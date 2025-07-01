İngiltere anlaşması yürürlükte Kanada ‘dijital vergi’yi kaldırdı
Trump’ın yüksek oranlı gümrük tarifelerinin devreye girmesine sayılı günler kala, ticaret müzakereleri hız kazandı. ABD-İngiltere ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Kanada, “dijital hizmet vergisini” kaldırdı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın yüksek oranlı gümrük tarifeleri 9 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Anlaşma süresinin yaklaşmasıyla birlikte ticaret müzakereleri hız kazandı.
Buna göre, İngiltere ile ABD arasındaki ticaret anlaşması dün yürürlüğe girdi. İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret anlaşması kapsamında İngiltere’den ABD’ye otomobil ihracatında belirli bir kota için yüzde 10’luk tarife uygulanacak.
Havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere uygulanan yüzde 10’luk tarifeler ise kaldırıldı. Böylece, İngiltere ve ABD arasında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İngiliz otomotiv ve havacılık sektörü temsilcileri, ABD’ye ihracatta tarife indirimlerinden faydalanacak.
Hedef en iyi anlaşmaya varmak
Kanada’da hükümet ise, ABD ile yeni ekonomi ve güvenlik ortaklıkları hakkında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıyla teknoloji şirketlerine uygulanan “dijital hizmet vergisini (DST)” yürürlükten kaldırma kararı aldı. Kanada hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada ve ABD’nin ekonomi ve güvenlik alanlarında ortaklık konusunda “karmaşık” görüşmeler yaptığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda “en iyi anlaşmaya varabilmek için” Maliye Bakanı François-Philippe Champagne’in, dijital hizmet vergisini kaldırma kararını duyurduğu ve 30 Haziran’daki tahsilatın durdurulduğu aktarıldı. DST’nin, ABD ile karşılıklı faydalı ve kapsamlı ticaret anlaşmasına varılması ümidiyle kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, Başbakan Carney ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, 21 Temmuz’a kadar bir anlaşmaya varma hedefinde tarafların görüşmeleri sürdürmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Japonya otomobilde yüzde 25 vergiye karşı
ABD Başkanı Donald Trump’ın “adaletsiz” olarak nitelendirdiği otomobil ticareti uygulamaları nedeniyle ABD ve Japonya arasında gerilim tırmanıyor.
Japonya, ticaret görüşmelerindeABD’nin önerdiği yüzde 25’lik otomobil tarifelerine karşı çıkıyor. Kapsamlı bir yüzde 25 otomobil tarifesi için 9 Temmuz son tarihi hızla yaklaşırken, ABD ve Japonya, otomobil endüstrisine ve daha geniş ekonomiye büyük bir darbeyi önleyebilecek bir anlaşma yapmak için çabalıyor.
Tokyo’nun baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, geçtiğimiz hafta Washington’da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yedinci tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Resmiyette “verimli” olarak tanımlansa da net bir ilerleme kaydedilmediği açıklandı. Akazawa, bir taraftan ulusal çıkarları savunurken diğer taraftan anlaşmaya varmak için ABD ile çalışmaya devam edeceğini söyledi. Akazawa, “9 Temmuz’un müzakerelerde bir dönüm noktası olduğuna şüphe yok” ifadelerini kullandı.
10 ülke sıraya girdi
Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, geçtiğimiz ay Cenevre’de varılan ticaret mutabakatının Çin ile resmi olarak imzalanmasının ardından 10 büyük ticari ortakla daha anlaşmanın yapılacağını duyurdu. Lutnick, “İlk 10 anlaşmayı yapacağız, doğru kategoriye koyacağız, diğer ülkeler de ardından gelecek,” dedi. Öte yandan Trump geçtiğimiz hafta perşembe günü yaptığı açıklamada Hindistan’la bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti. Ancak Lutnick, ilk dalgada yer alacak ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadı.
Trump: İran’a hiçbir şey teklif etmedim
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislere düzenlenen saldırılardan bu yana “Tahran yönetimiyle görüşmediğini” ve İran’a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası sürece ilişkin açıklama yaptı.
Başkan Trump, “Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons’a, İran’a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin” ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın İran’a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağına işaret eden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu. Trump, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana “Tahran yönetimiyle görüşmediğini” belirtti.
Fransa: Süreyi uzatın
Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard daha iyi bir anlaşmaya varılabilmesi için AB-ABD ticaret görüşmelerinin
9 Temmuz’da sona erecek olan sürenin ötesine uzatılması çağrısında bulundu. Lombard Pazar günü La Tribune Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, “Amerikalılarla bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Son tarihle ilgili olarak benim dileğim bir başka erteleme. İyi bir anlaşmayı 9 Temmuz’da kötü bir anlaşmaya tercih ederim”
Dedi.