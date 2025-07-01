İngiltere anlaşması yürürlükte Kanada ‘dijital vergi’yi kaldırdı

Amerika Birleşik Dev­letleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın yük­sek oranlı gümrük tarifeleri 9 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Anlaşma süresinin yaklaşma­sıyla birlikte ticaret müzake­releri hız kazandı.

Buna göre, İngiltere ile ABD arasındaki ti­caret anlaşması dün yürürlüğe girdi. İngiltere Ticaret Bakan­lığından yapılan açıklamaya göre, ticaret anlaşması kapsa­mında İngiltere’den ABD’ye otomobil ihracatında belirli bir kota için yüzde 10’luk tarife uygulanacak.

Havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünle­re uygulanan yüzde 10’luk ta­rifeler ise kaldırıldı. Böyle­ce, İngiltere ve ABD arasın­da yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İngiliz otomotiv ve havacılık sektörü temsilci­leri, ABD’ye ihracatta tarife in­dirimlerinden faydalanacak.

Hedef en iyi anlaşmaya varmak

Kanada’da hükümet ise, ABD ile yeni ekonomi ve gü­venlik ortaklıkları hakkın­da yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıy­la teknoloji şirketlerine uygu­lanan “dijital hizmet vergisini (DST)” yürürlükten kaldırma kararı aldı. Kanada hüküme­tinden yapılan yazılı açıklama­da, Kanada ve ABD’nin ekono­mi ve güvenlik alanlarında or­taklık konusunda “karmaşık” görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda “en iyi anlaşmaya varabilmek için” Maliye Bakanı Franço­is-Philippe Champagne’in, di­jital hizmet vergisini kaldırma kararını duyurduğu ve 30 Ha­ziran’daki tahsilatın durdurul­duğu aktarıldı. DST’nin, ABD ile karşılıklı faydalı ve kapsam­lı ticaret anlaşmasına varılma­sı ümidiyle kaldırıldığı kayde­dilen açıklamada, Başbakan Carney ve ABD Başkanı Do­nald Trump’ın, 21 Temmuz’a kadar bir anlaşmaya varma he­definde tarafların görüşmeleri sürdürmesi konusunda muta­bık kaldığı belirtildi.

Japonya otomobilde yüzde 25 vergiye karşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın “adaletsiz” olarak nitelendirdiği otomobil tica­reti uygulamaları nedeniyle ABD ve Japonya arasında ge­rilim tırmanıyor.

Japonya, ticaret görüşme­lerindeABD’nin önerdiği yüz­de 25’lik otomobil tarifeleri­ne karşı çıkıyor. Kapsamlı bir yüzde 25 otomobil tarifesi için 9 Temmuz son tarihi hızla yaklaşırken, ABD ve Japonya, otomobil endüstrisine ve da­ha geniş ekonomiye büyük bir darbeyi önleyebilecek bir an­laşma yapmak için çabalıyor.

Tokyo’nun baş ticaret müza­kerecisi Ryosei Akazawa, geç­tiğimiz hafta Washington’da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yedinci tur görüş­melerini gerçekleştirdi. Res­miyette “verimli” olarak ta­nımlansa da net bir ilerleme kaydedilmediği açıklandı. Aka­zawa, bir taraftan ulusal çıkar­ları savunurken diğer taraftan anlaşmaya varmak için ABD ile çalışmaya devam edeceği­ni söyledi. Akazawa, “9 Tem­muz’un müzakerelerde bir dö­nüm noktası olduğuna şüphe yok” ifadelerini kullandı.

10 ülke sıraya girdi

Öte yandan ABD Ticaret Ba­kanı Howard Lutnick, geçtiği­miz ay Cenevre’de varılan ti­caret mutabakatının Çin ile resmi olarak imzalanmasının ardından 10 büyük ticari or­takla daha anlaşmanın yapıla­cağını duyurdu. Lutnick, “İlk 10 anlaşmayı yapacağız, doğru kategoriye koyacağız, diğer ül­keler de ardından gelecek,” de­di. Öte yandan Trump geçtiği­miz hafta perşembe günü yap­tığı açıklamada Hindistan’la bir anlaşmanın yakın olduğu­nu söylemişti. Ancak Lutnick, ilk dalgada yer alacak ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadı.

Trump: İran’a hiçbir şey teklif etmedim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislere düzenlenen saldırılardan bu yana “Tahran yönetimiyle görüşmediğini” ve İran’a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası sürece ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, “Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons’a, İran’a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin” ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın İran’a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağına işaret eden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu. Trump, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana “Tahran yönetimiyle görüşmediğini” belirtti.

Fransa: Süreyi uzatın

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard daha iyi bir anlaşmaya varılabilmesi için AB-ABD ticaret görüşmelerinin

9 Temmuz’da sona erecek olan sürenin ötesine uzatılması çağrısında bulundu. Lombard Pazar günü La Tribune Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, “Amerikalılarla bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Son tarihle ilgili olarak benim dileğim bir başka erteleme. İyi bir anlaşmayı 9 Temmuz’da kötü bir anlaşmaya tercih ederim”

Dedi.