İngiltere aşı pasaportu uygulamasından vazgeçmeye hazırlanıyor

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, COVID-19 pasaportu yönelik planları gözden geçirmekte olan İngiliz yetkililer, bu pasaportun İngiltere içinde zorunlu olmasına yönelik bir yasa değişikliğinin mümkün olmayacağına inanıyorlar.



İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve sivil haklar kuruluşları aşı pasaportu uygulaması konusunda endişelerini sık sık dile getiriyorlar. Başbakan Boris Johnson da nisan ayında aşı pasaportu konusunda ahlaki sorunlara işaret etmişti.