İngiltere, AstraZeneca'nın aşısını da uygulamaya başladı

İngiltere, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını uygulamaya başladı.

Koronavirüsün mutasyona uğramış ve bulaşıcılığı daha yüksek yeni türüyle mücadele veren İngiltere, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke olmuş ve 100 milyon doz aşı siparişi vermişti.

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı İngiltere'de ilk olarak Brian Pinker adlı 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına yapıldı.

AstraZeneca aşısı, buzdolabında 2 ile 8 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabildiği için Pfizer'in aşısına göre daha kolay dağıtılabiliyor.

AstraZeneca aşısının yüzde 60 ve yüzde 90 aralığındaki etkililiğine karşın, ABD'li ilaç şirketlerinin aşıları yüzde 90'nın üzerinde etkili olarak açıklanmıştı.

İngiltere şu ana kadar 1 milyon kişiye Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in koronavirüs aşısını yaptı.