İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere parlamentosunda oy çoğunluğuyla onaylanan Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasını imzaladı.

Boris Johnson, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçilmiş parlamentosu tarafından kendi yasaları altında egemen yaşama dileklerini yerine getiriyoruz" dedi.

Anlaşmanın yeni bir başlangıç olduğunu belirten Johnson, "Bence İngiltere ve AB arasındaki harika bir ilişkinin başlangıcı olacak" açıklamasını yaptı.

İngiltere parlamentosunda 73 karşı 521 oy ile kabul edilen anlaşma, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Anlaşmaya göre, taraflar arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması yapılacak. Menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulanmayacak. Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek.